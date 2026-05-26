В Рязани для девяти тысяч старшеклассников прозвенел последний звонок

В Рязани для девяти тысяч старшеклассников прозвенел последний звонок. Об этом 26 мая сообщили в пресс-службе мэрии.

Руководители горадминистрации поздравили выпускников школ. Всего в этом году выпустились почти девять тысяч старшеклассников, в том числе учащиеся 34 профильных классов.

Мэр города Борис Ясинский пожелал ученикам школы № 67 успехов и самореализации. Он сам выпускался из этого общеобразовательного учреждения, поэтому поблагодарил педагогов и директора за вклад в воспитание молодежи.

Заместитель главы администрации, руководитель аппарата Евгения Власова поздравила выпускников русской классической школы № 7. Линейка 11-классников прошла в стиле «Гости из прошлого и будущего». Ученики вспомнили, как пришли в школу в первый раз.

Другие образовательные учреждения посетили начальники и заместители структурных подразделений горадминистрации.

Отмечается, что в каждом учебном заведении Последний звонок прошел в своем стиле — с тематическими выступлениями и поздравлениями, сюжетными историями и музыкальными номерами.

В мэрии напомнили, что теперь школьникам предстоит сдать ОГЭ и ЕГЭ. Выпускные у 9-классников состоятся после сдачи экзаменов, а у 11-классников — 27 июня.