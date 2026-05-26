В России запустят дистанционные сделки с недвижимостью по биометрии

С 1 июля в России начнет действовать новый способ дистанционных сделок с недвижимостью. Теперь подтвердить свою личность при регистрации прав можно будет с помощью биометрических данных. Об этом рассказал Иван Волков, руководитель управления информационной безопасности ГК «Гранель», передает агентство «Прайм». Если стороны хотят провести сделку удаленно, им нужно будет подготовить электронные документы, получить электронную подпись и подтвердить свою биометрию в Единой биометрической системе. Офлайн-сделки останутся, и их никто не отменит. Чтобы быть готовыми к такой сделке, нужно заранее пройти идентификацию в банке и оформить усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП). Эта подпись будет действовать 12 месяцев, а подтвержденная биометрия — 5 лет.

Отмечается, что преимущество нового механизма в том, что теперь можно будет покупать жилье в другом городе без необходимости личных поездок. Однако есть и риски, такие как возможная кража данных или проблемы с аккаунтом на «Госуслугах». Несмотря на использование биометрии для подтверждения личности, важно проверять юридическую чистоту недвижимости, включая выписки из ЕГРН и историю квартиры.