В РКН опровергли сбор IP-адресов пользователей

В ведомстве заявили, что не получает от операторов связи данные, позволяющие идентифицировать конкретных граждан. Как пояснили в РКН, согласно приказа № 51 от 28 февраля 2025 года, операторы передают лишь сведения об IP-адресах, которые назначаются оборудованию на их сетях.

Информация о том, какой именно пользователь пользуется тем или иным адресом, в Роскомнадзор не поступает. В РКН также призвало СМИ тщательнее проверять такие сообщения и комментарии экспертов перед публикацией.