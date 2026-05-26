В Одессе начали готовить круговую оборону

Вокруг Одессы создают оборонительные сооружения. Об этом сообщают украинские СМИ и региональное управление Сил территориальной обороны «Юг». По данным издания «Страна», на подступах к городу появились противотанковые рвы, колючая проволока, блиндажи и так называемые «зубы дракона». Укрепления, как утверждается, тянутся на десятки километров. По словам представителей украинской стороны, цель мероприятий — продемонстрировать готовность города к «любым сценариям».

В управлении Сил территориальной обороны подтвердили информацию о подготовке Одессы к круговой обороне. Там заявили, что работы носят превентивный характер.

Фото: скрины видео из Telegram-канала «Политика страны».