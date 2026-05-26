В Минпросвещения назвали тех, кому положено бесплатное питание

Учащиеся 1-4 классов, дети из многодетных семей, школьники, родители которых участвуют в специальной военной операции, и ученики с ограниченными возможностями здоровья смогут получить бесплатное горячее питание в российских школах, рассказала Валентина Иванова, директор Федерального центра мониторинга питания.

Об этом сообщило издание РИА Новости.

Отмечается, что финансирование инициативы осуществляется за счет федеральных субсидий и средств региональных бюджетов.