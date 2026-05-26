В Михайлове жители пожаловались на залитый нечистотами подвал

По словам местных жителей, на улице Кочубина, в доме № 23, сообщили о критической санитарной обстановке в подвальном помещении. Они сообщили, что подвал постоянно заливает нечистотами из канализации, стоки поступают как с улицы из колодца, так и из забитых труб. Они также отметили, что управляющая компания лишь имитирует работу, запуская откачку, которая перегоняет жидкость обратно, и такая ситуация продолжается уже более полугода.