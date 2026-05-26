В Касимове после жалоб жителей приведут в порядок две улицы
В Касимове после жалоб жителей приведут в порядок две улицы. Об этом 26 мая сообщил глава округа Иван Бахилов в своих соцсетях.
Жители жаловались на состояние улиц Луговой и Центральной. По словам Бахилова, вопрос взяли в работу.
Отмечается, что 26 мая засыпали щебнем проезжую часть на улице Луговой.
«Дорожное покрытие отсыпано, проезд стал значительно удобнее и безопаснее», — написал Бахилов.
Фото: Telegram-канал Ивана Бахилова.