Умер американский саксофонист Сонни Роллинз

Тенор-саксофонист Сонни Роллинз скончался 25 мая у себя дома в Вудстоке, штат Нью-Йорк. Роллинз родился в 1930 году в Гарлеме, начинал с альт-саксофона, затем перешел на тенор. Он работал с Майлзом Дэвисом, Чарли Паркером, Телониусом Монком. Его ключевые композиции — Saint Thomas, Blue 7, The Freedom Suite. Музыкант получил «Грэмми», медаль искусств США и другие награды.

Умер американский саксофонист Сонни Роллинз (Теодор Уолтер Роллинз) в возрасте 95 лет. Об этом сообщили на его официальном сайте, передает «Известия».

Тенор-саксофонист Сонни Роллинз скончался 25 мая у себя дома в Вудстоке, штат Нью-Йорк.

Роллинз родился в 1930 году в Гарлеме, начинал с альт-саксофона, затем перешел на тенор. Он работал с Майлзом Дэвисом, Чарли Паркером, Телониусом Монком. Его ключевые композиции — Saint Thomas, Blue 7, The Freedom Suite. Музыкант получил «Грэмми», медаль искусств США и другие награды.

Фото: Global Look Press/Takehiko Tokiwa.