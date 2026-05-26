Суд в Рязани обязал выдать жилищный сертификат переселенке из Херсонской области
Советский районный суд Рязани удовлетворил исковые требования гражданки З. к Министерству строительного комплекса Рязанской области о признании права на социальную выплату на приобретение жилья и выдачу соответствующего сертификата. Женщина обратилась в суд после отказа ведомства. В ходе разбирательства суд установил, что заявительница имела регистрацию по месту жительства на территории Херсонской области, подала заявление в установленный срок, получила гражданство РФ, временное убежище и ранее не использовала право на улучшение жилищных условий.

Советский районный суд Рязани удовлетворил исковые требования гражданки З. к Министерству строительного комплекса Рязанской области о признании права на социальную выплату на приобретение жилья и выдачу соответствующего сертификата. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Женщина обратилась в суд после отказа ведомства. В министерстве посчитали, что заявительница не соответствует критериям программы, так как покинула Херсонскую область до 24 февраля 2022 года и не подтвердила факт переезда на постоянное место жительства в указанный период.

В ходе разбирательства суд установил, что заявительница имела регистрацию по месту жительства на территории Херсонской области, подала заявление в установленный срок, получила гражданство РФ, временное убежище и ранее не использовала право на улучшение жилищных условий.

Суд пришел к выводу, что оставление места проживания носило вынужденный характер, и признал за гражданкой право на получение социальной выплаты.

Решение суда пока не вступило в законную силу. Подана апелляционная жалоба в Рязанский областной суд.