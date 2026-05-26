Сбер помогает развивать бизнес 24 тысячам предпринимателей Рязанской области

Более 24 тысяч предпринимателей Рязанской области развивают бизнес при поддержке Сбера. По итогам 2025 года объём кредитования малого и микробизнесарегиона превысил 9 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Ирина Амирова, управляющий Рязанским отделением Среднерусского банка Сбербанка:

«Мы целенаправленно расширяем доступ малого бизнеса к современным банковским инструментам. В итоге число клиентов, которые развивают свое дело с нами, увеличилось на 12% по сравнению с 2024 годом. Предприниматели Рязанской области всё активнее используют отраслевые сервисы — это позволяет им быстрее адаптироваться к изменениям рынка. Наша задача — не просто финансировать бизнес, а предлагать ему комплексные решения: от цифровых платформ до антикризисных программ и обучения».Среди банковских решений для малого бизнеса у предпринимателей региона широко востребованы отраслевые сервисы — сегодня более 15 тысяч клиентов развивают своё дело, используя готовые решения для конкретных сфер: торговли, услуг, общественного питания, производства и других. Предпринимателям также доступны специальные условия кредитования, программы реструктуризации и образовательные инициативы, направленные на повышение устойчивости бизнеса.