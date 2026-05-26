Рязанский орнитолог предупредила дачников о смертельной ловушке для птенцов синиц в трубах заборов

Птицы часто вьют гнезда в вертикальных металлических трубах, принимая их за безопасные дупла. Взрослые синицы без проблем ныряют внутрь, выкармливают птенцов, но когда выводок оперяется и пытается выбраться на волю — начинается трагедия. Птенцы не могут преодолеть глубину 30-50 см и гибнут от голода, так как родители перестают их кормить.

Рязанский орнитолог предупредила дачников о смертельной ловушке для птенцов синиц в трубах заборов. Об этом сообщили в телеграм-канале «Иду лесом, несу дичь».

По словам специалиста, птицы часто вьют гнезда в вертикальных металлических трубах, принимая их за безопасные дупла. Взрослые синицы без проблем ныряют внутрь, выкармливают птенцов, но когда выводок оперяется и пытается выбраться на волю — начинается трагедия. Птенцы не могут преодолеть глубину 30-50 см и гибнут от голода, так как родители перестают их кормить.

Орнитолог Алена Фионина призывает владельцев дачных участков осмотреть заборы и другие трубы. Если внутри обнаружились живые птенцы, им нужно срочно помочь. Существует несколько способов: опустить веревку с узелками (своеобразную лестницу), использовать ложку на палке, обмотанную бинтом, или даже пылесос — на трубку надевают носок, чтобы не засосать птенца, и осторожно вытягивают. Спасенных птиц сажают в картонную коробку рядом с местом, откуда их достали, — вскоре они разлетятся сами. После этого отверстия в трубах обязательно нужно закрыть, чтобы синицы не попали в ту же ловушку снова.

Фото: Алена Фионина.