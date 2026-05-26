Рязанские врачи изобрели новый метод измерения женской промежности

Рязанский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова получил патент на новый способ измерения антропометрических характеристик женской промежности. Это следует из документации, опубликованной на сайте Роспатента.
Авторы метода — Елена Веркина и Анатолий Соловьев. Изобретение может помочь врачам точнее диагностировать причины рецидивирующих циститов и вульвовагинитов и подбирать персонализированную профилактику.
Суть разработки заключается в точном измерении расстояний между ключевыми анатомическими точками: клитором, уретрой, входом во влагалище и анусом. Ранее для таких замеров использовали обычную линейку, но у этого подхода есть недостаток, написано в реферате к патенту.
Дело в том, что органы женской промежности расположены не в одной плоскости, а линейка измеряет только прямые расстояния. Это, как указано в документе, приводило к погрешностям и разнородным данным в исследованиях.
Новый метод использует специальный инструмент, похожий на микрометр, с двумя сужающимися браншами и шкалой точностью до 0,1 см. Благодаря заостренным кончикам врач может прикладывать инструмент точечно к нужным структурам, даже если они находятся на разной глубине. Перед измерением малые половые губы аккуратно разводят пальцами, формируя условный ромб, — это помогает задать правильную ориентацию для замера.
Отмечается, что ученые заметили связь между анатомическими особенностями промежности и склонностью к повторяющимся инфекциям мочеполовой системы. Например, если расстояние от уретры до клитора превышает три сантиметра, риск посткоитального цистита возрастает. Но без точного инструмента и единого алгоритма измерений такие данные было сложно применять на практике. Новый способ позволяет получить достоверные индивидуальные параметры.
В описании патента приведены два клинических примера. У одной пациентки с частыми рецидивами выявили нестандартно малое расстояние между уретрой и влагалищем — 0,8 сантиметра. После точной диагностики ей дали персонализированные советы, и в течение года обострений не было. У другой женщины замеры уложились в условную норму, поэтому лечение ограничились стандартной терапией — результат тоже оказался устойчивым.
