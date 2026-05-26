Рязанские музеи будут использовать дроны для поиска артефактов

Представители семи музеев Рязанской области приняли участие в международном форуме «Интермузей. БРИКС+". Во время форума Рязанский исторический музей подписал соглашение с Фондом поддержки проектов Национальной технологической инициативы в сфере инновационных технологий и научных исследований. В рамках сотрудничества стороны планируют изучать возможности применения беспилотных авиасистем и роботехнических комплексов для обнаружения и классификации исторических и культурных объектов.