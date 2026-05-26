Рязанка незаконно зарегистрировала пять иностранцев в своей квартире

Участковые и сотрудники миграционной службы обнаружили, что 35-летняя местная жительница фиктивно регистрировала пять иностранок в своей квартире на улице Новоселов. Женщина, которая является натурализованной гражданкой России, брала деньги за то, чтобы выступить принимающей стороной и подавать документы на регистрацию мигрантов. В итоге она помогла легализоваться пяти женщинам из Средней Азии, которые на самом деле никогда не жили по указанному адресу. Теперь в отношении этой женщины возбуждено уголовное дело. Ей грозит до пяти лет тюрьмы за фиктивную регистрацию иностранцев.

В Рязани полицейские остановили незаконную регистрацию иностранных граждан. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

