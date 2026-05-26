Рязанец три года не обследовался — у него нашли смертельное заболевание

В Центр здоровья и медицинской профилактики ОКБ обратился 50-летний пациент. Он рассказал, что последние три года не проходил медицинское обследование. Во время профилактического осмотра у него впервые обнаружили онкологическое заболевание. «Благодаря этому обращению удалось взять болезнь под контроль, а пациенту подробно разъяснили дальнейшие шаги по сохранению здоровья», — говорится в сообщении.

Об этом 26 мая сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

В минздраве добавили, что сотрудники центра здоровья обнаружили онкологию на ранних стадиях у двух пациентов, их направили на госпитализацию.