Рязанец проиграл суд по делу о задолженности перед банком

Советский районный суд Рязани 17 апреля 2026 года рассмотрел гражданское дело по иску ООО ПКО «АйДи Коллект» к гражданину Ш. о взыскании задолженности по кредитному договору. Между ПАО «ВТБ Банк» и гражданином Ш. был заключен кредитный договор, по условиям которого банк предоставил средства, а заемщик обязался вернуть сумму кредита. Свои обязательства банк выполнил, однако гражданин Ш. нарушил условия договора. Позднее права требования по кредиту были переданы от ПАО «ВТБ Банк» к ООО ПКО «АйДи Коллект». Суд признал требования истца обоснованными и удовлетворил их в полном объеме.

Советский районный суд Рязани 17 апреля 2026 года рассмотрел гражданское дело по иску ООО ПКО «АйДи Коллект» к гражданину Ш. о взыскании задолженности по кредитному договору. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

В ходе разбирательства установлено, что между ПАО «ВТБ Банк» и гражданином Ш. был заключен кредитный договор, по условиям которого банк предоставил заемные средства, а заемщик обязался вернуть сумму кредита и уплатить проценты за пользование.

Свои обязательства банк выполнил в полном объеме, однако гражданин Ш. нарушил условия договора и допустил образование задолженности.

Позднее права требования по кредиту были переданы по договору цессии от ПАО «ВТБ Банк» к ООО ПКО «АйДи Коллект».

Ответчик возражений по иску не представил.

Суд признал требования истца обоснованными и удовлетворил их в полном объеме. Решение не вступило в законную силу.