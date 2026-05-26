Россиян предупредили о возможном нашествии опасных змей в Центральной России

Как отметил профессор Петр Чумаков, из-за высоких температур гадюки становятся более активными и чаще встречаются с людьми. По словам эксперта, в июле змеи проводят больше времени на солнце, что делает этот месяц особенно опасным. Они могут укусить, если человек подойдет слишком близко — сами не нападают. Чумаков также предупредил о распространенных ошибках при оказании первой помощи после укуса. Например, не стоит пытаться высасывать яд или прижигать место укуса, так как это может ухудшить состояние пострадавшего. Также если у змеи нет ярких пятен на голове, лучше держаться от нее подальше и быть осторожными в траве и возле коряг.

Россиян предупредили о возможном нашествии опасных змей в центральной части России в июле. Об этом пишет издание «Абзац».

Как отметил профессор Петр Чумаков, из-за высоких температур гадюки становятся более активными и чаще встречаются с людьми.

По словам эксперта, в июле змеи проводят больше времени на солнце, что делает этот месяц особенно опасным. Они могут укусить, если человек подойдет слишком близко — сами не нападают. Чумаков также предупредил о распространенных ошибках при оказании первой помощи после укуса. Например, не стоит пытаться высасывать яд или прижигать место укуса, так как это может ухудшить состояние пострадавшего.

Также чтобы отличить ядовитую гадюку от безобидного ужа, следует обратить внимание на отсутствие желтых полосок на черепе. Если у змеи нет ярких пятен на голове, лучше держаться от неё подальше и быть осторожными в траве и возле коряг.