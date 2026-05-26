Россиян предупредили о «бесплатном VPN», который заражает вирусами гаджет

Мошенники начали распространять вредоносное программное обеспечение под видом бесплатных VPN-сервисов, предупреждает управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. В ходе расследования установлено, что вместо обещанного VPN на устройства пользователей устанавливается банковский троян и загрузчик дополнительного вредоносного ПО. После установки такого приложения злоумышленники получают доступ к SMS-сообщениям, push-уведомлениям и данным банковских приложений. Кроме того, они могут загружать на устройство другие вредоносные модули без ведома пользователя.

В МВД подчеркнули, что «бесплатные» VPN-сервисы из сторонних источников часто используются для распространения вредоносного ПО. Специалисты рекомендуют загружать приложения только из официальных магазинов, однако даже это не гарантирует полной безопасности.