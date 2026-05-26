Рособрнадзор: выходить в туалет на ЕГЭ можно неограниченное количество раз

В пресс-службе ведомства разъяснили, что участники экзамена могут покидать аудиторию столько раз, сколько им нужно. Организаторы фиксируют время выхода и возвращения, а перед этим проверяют, оставил ли школьник на столе все экзаменационные материалы и черновики. При этом количество выходов никак не ограничено. Основной период ЕГЭ-2026 начнется 1 июня.

Выходить в туалет на ЕГЭ можно неограниченное количество раз. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора, передает ТАСС.

