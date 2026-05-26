РКН оштрафовал 85 операторов связи за отказ сообщать данные об IP-адресах абонентов

С начала года 85 операторов попали под штрафы за непредоставление сведений об IP-адресах. Это требование закона «О связи» необходимо для борьбы с киберугрозами и DDoS-атаками. В марте уведомления получили 1359 операторов, но часть из них проигнорировали обязанность. Отмечается, что за нарушение закона максимальный штраф для юрлиц — до 500 000 рублей.

РКН оштрафовал 85 операторов связи за отказ сообщать данные об IP-адресах абонентов. Об этом сообщило издание РБК.

С начала года 85 операторов попали под штрафы за непредоставление сведений об IP-адресах. Это требование закона «О связи» необходимо для борьбы с киберугрозами и DDoS-атаками.

В марте уведомления получили 1359 операторов, но часть из них проигнорировали обязанность. Отмечается, что за нарушение закона максимальный штраф для юрлиц — до 500 000 рублей.