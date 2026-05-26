РЕН ТВ: в Новой москве мужчина ударил байкера ножом из-за отказа съесть конфету

Инцидент произошел на улице Самуила Маршака во Внуково. Местный житель подошел к мужчинам, которые готовились поехать на мотоциклах.

В Новой Москве пьяный мужчина ударил байкера ножом из-за отказа съесть конфету. Об этом 26 мая сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.

«После словесной перепалки он достал из кармана конфету и попытался засунуть ее в рот одному из собеседников», — рассказал собеседник телеканала.

По его словам, байкер отказался брать угощение и оттолкнул прохожего. Затем мужчина начал угрожать убийством и достал нож. Удар пришелся в шлем байкера. Пострадавший и его знакомый выбили холодное оружие из рук нападавшего.

В столичном СК сообщили, что москвича задержали. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Фото: Telegram-канал ГСУ СК России по Москве, «112».