Прокуратура помогла рязанцу оспорить незаконное увольнение

Прокуратура Советского района Рязани провела проверку после обращения местного жителя о нарушении трудовых прав. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Установлено, что мужчина подал работодателю заявление об увольнении по собственному желанию, однако спустя несколько дней отозвал его.

Несмотря на это, руководитель организации подписал приказ о прекращении трудовых отношений по инициативе работника со ссылкой на п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ.

В прокуратуре сообщили, что приказ об увольнении был издан с нарушением статьи 80 Трудового кодекса РФ.

После вмешательства надзорного ведомства заявитель обратился в суд с иском о восстановлении на работе и взыскании заработной платы за время вынужденного прогула.