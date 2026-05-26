Прокуратура через суд лишила прав двух водителей в Спасском районе

В Спасском районе Рязанской области по искам прокуратуры двое местных жителей лишены водительских удостоверений. В ходе проверки установлено, что мужчины состоят на диспансерном учете у врача-нарколога из-за алкогольной зависимости, при этом продолжали иметь действующие права на управление транспортными средствами. Прокуратура обратилась в суд, где требования были удовлетворены, и право управления автомобилями у граждан прекращено.

В ведомстве отметили, что управление транспортом лицами с подобными диагнозами создает угрозу безопасности дорожного движения и может привести к тяжелым последствиям.