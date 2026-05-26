Продажи энергетических напитков в России упали на 7%

Это произошло из-за запрета на продажу несовершеннолетним и повышения акциза на сахаросодержащие продукты. Средняя цена банки выросла до 260 рублей (+16% к предыдущему году).

В первом квартале 2026 года продажи энергетических напитков в России упали на 7%, а производство — на 15%. Об этом сообщило издание Redovka.

Это произошло из-за запрета на продажу несовершеннолетним и повышения акциза на сахаросодержащие продукты. Средняя цена банки выросла до 260 рублей (+16% к предыдущему году).