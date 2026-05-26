Подростки-мотоциклисты сломали мост через ручей Бохот в Рязани

Рязанцы обратились в редакцию РЗН. Инфо с сообщением о повреждении пешеходного моста через ручей Бохот в Мервине. По их словам, конструкцию разрушили подростки на питбайках, которые активно катались по окрестностям в 2025 году. Как рассказала РЗН. Инфо местная жительница, мостик возвели около 25-30 лет назад по поручению депутата местного округа. Конструкция держалась на металлических опорах. По мостику рязанцы проходили к кладбищу, гаражному кооперативу и лугу у Плетенки. «Подростки на питбайках ездят днем и ночью, весь луг укатали, по самому ручью тоже катаются, по холмам», — отметила рязанка. На видео можно увидеть подростков 13-15 лет, которые катаются на мотоциклах около ручья.

