Онищенко: Россия способна создать новую вакцину от Эболы

Россия может разработать новую вакцину против штамма Эболы Бундибугио, который сейчас распространяется в некоторых странах Африки. Об этом сообщил академик Геннадий Онищенко, передает РИА Новости. Он отметил, что старые вакцины не подойдут, но российская наука уже знает, как создать новую, основываясь на предыдущем опыте. Для этого нужно изменить компонент вакцины, который отвечает за иммунный ответ на новый штамм. Онищенко привёл пример разработки вакцины от COVID-19, которая была основана на знаниях о других коронавирусах. Он также подчеркнул, что если в Россию завезут лихорадку Эбола, медицинские работники должны быть готовы обследовать людей, вернувшихся из Африки.

Отмечается, что лихорадка Эбола очень заразна, но не передается воздушно-капельным путём. Заражение происходит через тесный контакт с больным или его биоматериалом. Симптомы заболевания включают лихорадку, слабость, головные боли и в некоторых случаях кровотечения.