Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 26
13°
Срд, 27
15°
Чтв, 28
11°
ЦБ USD 71.55 0.34 26/05
ЦБ EUR 85.45 2.91 26/05
Нал. USD 74.21 / 74.50 26/05 11:10
Нал. EUR 88.71 / 89.20 26/05 11:10
Новости
Итоги года New
Публикации
Чери «через годы, через расстоянья». Как ведут себя китайские автомоби...
Каковы же реальные отзывы рязанцев, которые ежедневно н...
2 часа назад
169
Новый премиальный бренд автомобилей ESTEO объявляет о запуске дилерско...
Российский премиальный бренд ESTEO, созданный в рамках...
Вчера 15:07
395
Публичный дом на рязанской сцене. Хабаровский театр приехал на гастрол...
Хабаровский краевой театр драмы привез в Рязань «Яму» п...
22 мая 14:26
945
Во сколько обойдется «шашлычный набор» рязанцам в 2026 году
Несмотря на прохладную погоду, многие рязанцы традицион...
30 апреля 14:07
2 979
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Онищенко: Россия способна создать новую вакцину от Эболы
Россия может разработать новую вакцину против штамма Эболы Бундибугио, который сейчас распространяется в некоторых странах Африки. Об этом сообщил академик Геннадий Онищенко, передает РИА Новости. Он отметил, что старые вакцины не подойдут, но российская наука уже знает, как создать новую, основываясь на предыдущем опыте. Для этого нужно изменить компонент вакцины, который отвечает за иммунный ответ на новый штамм. Онищенко привёл пример разработки вакцины от COVID-19, которая была основана на знаниях о других коронавирусах. Он также подчеркнул, что если в Россию завезут лихорадку Эбола, медицинские работники должны быть готовы обследовать людей, вернувшихся из Африки.

Россия может разработать новую вакцину против штамма Эболы Бундибугио, который сейчас распространяется в некоторых странах Африки. Об этом сообщил академик Геннадий Онищенко, передает РИА Новости.

Он отметил, что старые вакцины не подойдут, но российская наука уже знает, как создать новую, основываясь на предыдущем опыте.

Для этого нужно изменить компонент вакцины, который отвечает за иммунный ответ на новый штамм. Онищенко привёл пример разработки вакцины от COVID-19, которая была основана на знаниях о других коронавирусах. Он также подчеркнул, что если в Россию завезут лихорадку Эбола, медицинские работники должны быть готовы обследовать людей, вернувшихся из Африки.

Отмечается, что лихорадка Эбола очень заразна, но не передается воздушно-капельным путём. Заражение происходит через тесный контакт с больным или его биоматериалом. Симптомы заболевания включают лихорадку, слабость, головные боли и в некоторых случаях кровотечения.