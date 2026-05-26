На Украине признали, что бороться с российскими дронами становится все сложнее

«Работа [ПВО] становится все тяжелее и тяжелее, потому что количество [российских] дронов, выпускаемых единовременно, стремительно растет», — приводятся в публикации слова Елизарова.

Заместитель командующего Воздушными силами ВСУ Павел Елизаров признал, что украинским системам ПВО все сложнее справляться с российскими БПЛА. Об этом 26 мая сообщило ТАСС со ссылкой на украинское издание «Новости. Live».

«Работа [ПВО] становится все тяжелее и тяжелее, потому что количество [российских] дронов, выпускаемых единовременно, стремительно растет», — приводятся в публикации слова Елизарова.