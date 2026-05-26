На площади перед вокзалом Рязань-1 обновили памятник первому электровозу. Об этом 26 мая сообщили в пресс-службе МЖД.
Работники магистрали очистили памятник от накопившихся загрязнений, а затем восстановили лакокрасочное покрытие.
Кроме того, сотрудники проверили герметичность остекления боковых и лобовых окон кабины машиниста. Также обследовали основание и рельсошпальную решетку под электровозом для оценки их несущей способности.
Работы проходили три дня.
Фото предоставили в пресс-службе МЖД.