На площади перед вокзалом Рязань-1 обновили памятник первому электровозу

Работники магистрали очистили памятник от накопившихся загрязнений, а затем восстановили лакокрасочное покрытие. Кроме того, сотрудники проверили герметичность остекления боковых и лобовых окон кабины машиниста. Также обследовали основание и рельсошпальную решетку под электровозом для оценки их несущей способности. Работы проходили три дня.