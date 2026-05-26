Минобороны заявило о взятии двух населенных пунктов в Сумской области

Российские военные установили контроль над населенными пунктами Запселье и Рясное в Сумской области. Об этом сообщили в сводке Минобороны РФ от 26 мая. По данным ведомства, подразделения группировки войск «Север» нанесли удары по украинским формированиям в Сумской и Харьковской областях. Также о продвижении и занятии более выгодных рубежей сообщили группировки «Запад», «Южная», «Центр», «Восток» и «Днепр».

В Минобороны заявили, что за сутки российские силы поразили места производства, хранения и запуска беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 150 районах.

Средства ПВО, как утверждает ведомство, сбили три ракеты SCALP, десять управляемых авиабомб и 255 беспилотников самолетного типа.