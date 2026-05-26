Имущество релокантов-нарушителей будут арестовывать

Госдума приняла закон, позволяющий арестовывать имущество граждан России, находящихся за границей, за административные правонарушения. Речь идет о дискредитация армии, призывы к санкциям и нарушение территориальной целостности.

Имущество релокантов-нарушителей будут арестовывать. Об этом сообщило издание «Российская газета».

Госдума приняла закон, позволяющий арестовывать имущество граждан России, находящихся за границей, за административные правонарушения. Речь идет о дискредитация армии, призывы к санкциям и нарушение территориальной целостности.

Депутат Вячеслав Володин отметил, что мера распространяется как на уголовные, так и на административные проступки, и является справедливой для тех, кто нарушает законы, продолжая жить на российские средства.

Решение об аресте принимает судья, и его можно обжаловать.