Госдума разрешила сотрудникам Центробанка сбивать беспилотники

В Госдуме рассматривают законопроект о расширении мер защиты объектов Центрального банка и других финансовых организаций от беспилотников. Об этом сообщил один из авторов инициативы, глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передает Радио РБК.

По его словам, предлагается использовать комплекс мер: от подавления сигналов управления БПЛА до применения технических средств их нейтрализации.

Также обсуждается возможность размещения специальных средств защиты непосредственно рядом с объектами, а финансирование таких мер будет осуществляться за счет самих организаций, включая ЦБ и крупные банки.

Аксаков отметил, что отдельный законопроект необходим, поскольку ранее у ряда финансовых и инфраструктурных объектов не было соответствующих полномочий для самостоятельной защиты от подобных угроз.