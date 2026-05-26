Глава РАН рассказал, когда в школах появятся новые учебники по физике и химии

Президент РАН Геннадий Красников сообщил о планах внедрения новых учебников по физике, химии и биологии для старших классов в российские школы в сентябре 2027 года. Остальные учебники по математике и информатике поступят в учебные заведения еще через год, в сентябре 2028 года. В феврале этого года Красников уже упоминал о начале апробации единых типовых учебников, которые будут разработаны с участием академиков и экспертов. Авторские коллективы, возглавляемые известными учеными, должны подготовить учебники, которые пройдут экспертизу тематических отделений и междисциплинарного совета для обеспечения согласованности между предметами.

Также предусмотрена оценка материалов ведущими специалистами в области детской медицины и психологии, чтобы гарантировать, что школьники смогут освоить учебный материал без вреда для здоровья.