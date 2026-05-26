Эксперт: в Рязанской области дома в 1-м квартале года сданы без опозданий

В первом квартале 2026 года застройщики в России в среднем задерживали ввод жилья на 2,9 месяца. Отмечается, что это почти в два раза меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом сообщил Кирилл Холопик, руководитель портала «ЕРЗ. РФ».

По его словам, девелоперы стали более внимательно планировать сроки сдачи домов, чтобы избежать долгих задержек. Усиленный контроль со стороны государства и банков также сыграл свою роль. На эскроу-счетах к моменту ввода жилья накапливается около 70% необходимой суммы для погашения кредита, что делает застройщикам выгоднее завершать строительство быстрее.

Тем не менее, доля новостроек, введенных с опозданием, увеличилась с 37% до 45%. Чаще всего дома сдавали с задержкой от одного до трех месяцев (13% случаев).

Без опозданий в первом квартале сдавали дома в Пензенской, Белгородской, Ивановской, Вологодской, Рязанской, Новгородской, Кировской, Брянской и Курской областях, а также в Хакасии, Тыве, Башкортостане, Марий Эл, Забайкальском крае.