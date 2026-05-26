Британия добавила в антироссийский санкционный список 18 компаний

Под ограничения попали компании не только из России (например, в сфере недвижимости и логистики), но и фирмы из Грузии, Киргизии, ОАЭ, Панамы, Сальвадора, а также биржи криптовалют и банки. В числе прочих — «Евразийский сберегательный банк» (Киргизия), Bitpapa (ОАЭ), Huobi Global (Панама) и Exmo Exchange (Великобритания).