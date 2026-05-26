Более половины рязанцев против продажи сигарет всем, кто родился после 2008 года

Согласно опросу, проведенному SuperJob, 54% рязанцев поддерживают инициативу о пожизненном запрете продажи сигарет и никотиносодержащей продукции для всех, кто родился после 2008 года. В опросе 24% респондентов высказались против данного запрета. Поддержка инициативы заметно варьируется по полу: 58% женщин одобряют запрет, в то время как среди мужчин этот показатель составляет 50%. Также наблюдается различие в возрастных группах: среди респондентов 35-45 лет сторонников больше, чем среди молодежи до 35 лет и граждан старше 45 лет. Также уровень одобрения инициативы растет с увеличением дохода: 51% рязанцев с доходом до 100 тысяч рублей поддерживают запрет, тогда как среди тех, кто зарабатывает от 150 тысяч рублей, этот показатель достигает 58%.