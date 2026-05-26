Более 10 рязанских дорог помыли и почистили ночью
Спецтехника и коммунальщики чистили дороги и тротуары, в особенности — на Бирюзова. Мыли Московское шоссе, Каширину, Интернациональную, Станкозаводскую, Октябрьскую, Магистральную, Молодцова, Зубкову и другие улицы. Также очистили пешеходные зоны на Каляева, Касимовском шоссе, Советской Армии и Спортивной.
Более 10 рязанских дорог помыли и почистили ночью. Об этом сообщили в пресс-службе МБУ «Дирекция благоустройства города».
Спецтехника и коммунальщики чистили дороги и тротуары, в особенности — на Бирюзова. Мыли Московское шоссе, Каширину, Интернациональную, Станкозаводскую, Октябрьскую, Магистральную, Молодцова, Зубкову и другие улицы. Также очистили пешеходные зоны на Каляева, Касимовском шоссе, Советской Армии и Спортивной.
Днем продолжают ухаживать за газонами, убирать мусор, чистить урны и остановки.
Фото: МБУ «Дирекция благоустройства города».