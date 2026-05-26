Аналитик спрогнозировала курс доллара на лето

Летом курс доллара, вероятнее всего, будет находиться в диапазоне 72-76 рублей. Такой прогноз РИА Новости дала аналитик УК «Альфа-Капитал» Алина Попцова. По ее мнению, сценарий снижения курса до 65 рублей выглядит маловероятным, несмотря на укрепление российской валюты в последние месяцы. Эксперт отметила, что сейчас растет интерес к покупке валюты на фоне сезона отпусков и выгодного курса. Поддержку рублю, по словам аналитика, продолжают оказывать высокие цены на нефть и рост экспортной выручки. При этом к концу года доллар может подорожать до 82-85 рублей.

Напомним, с марта по май официальный курс доллара снизился более чем на 14 рублей — с 84,84 до 70,79 рубля.