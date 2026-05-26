Александр Боярченков возглавил направление по работе с партнёрами в компании «Мармакс»

Девелоперская компания «Мармакс» сообщила о кадровом усилении в рамках масштабирования бизнеса на федеральном уровне. К команде присоединился Александр Боярченков, ранее занимавший должность начальника Управления ипотечного кредитования и развития сервиса Домклик Рязанского отделения ПАО «Сбербанк».

Александр Боярченков назначен на должность руководителя направления по работе с партнерами. Как отметили в пресс-службе компании, его опыт в банковской сфере и в области ипотечного кредитования позволит оптимизировать взаимодействие с финансовыми институтами, расширить пул стратегических партнеров и внедрить передовые практики работы, а также усилить позиции «Мармакса» на рынке регионов присутствия.

«Мы рады приветствовать Александра Боярченкова в нашей команде. Его экспертиза в области ипотечного кредитования и глубокие знания банковского сектора станут важным активом для развития взаимодействия с партнерами. Мы уверены, что под его руководством направление партнерских продаж выйдет на новый уровень, а сотрудничество с ключевыми игроками рынка станет еще более продуктивным», — прокомментировал назначение исполнительный директор девелоперской компании «Мармакс» Павел Бушков.