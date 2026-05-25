Жители возмутились отсутствием света, воды и работающего лифта на улице Пушкина

Жители дома на улице Пушкина пожаловались на отсутствие света, воды и работающего лифта. Об этом РЗН. Инфо сообщили читатели. Отмечается, что проблема возникла у жильцов дома 27. По словам рязанцев, 23-го мая перестал работать лифт, 24-го — отключили водоснабжение, а 25-го — пропал свет. Жители уточнили, что управляющая компания и электросети никакой информации не предоставили. Жильцы дома надеются, что на проблему обратят внимание и решат в скором времени.