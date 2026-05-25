Жители Шиловского района пожаловались на мусорные площадки на проезжей части

Жители села Желудево Шиловского района сообщили о проблеме с размещением мусорных контейнеров. Об этом они написали в соцсетях.

По их словам, контейнерные площадки установили прямо на проезжей части и перекрестках. Жители считают, что это создает неудобства и вопросы к организации вывоза отходов.

Также в обращении упоминается, что ранее они уже поднимали этот вопрос и получали обещания решить проблему, однако изменений, по словам авторов, не произошло.

Кроме того, жители затронули тему начислений за канализацию, которой, по их словам, в селе фактически нет с 1997 года. Они заявили о намерении обратиться в вышестоящие инстанции, если ситуация не изменится.