Жители Рязани обратили внимание на разбитые тротуары на Маяковского

Жители Рязани обратили внимание на состояние тротуаров на улице Маяковского. Сообщение появилось в соцсетях на фоне ремонта дороги на площади Мичурина. По словам горожан, в прошлом году им обещали привести тротуары в порядок, однако работы так и не начались. Особенно плохим жители называют состояние четной стороны улицы Маяковского — от библиотеки до улицы Есенина. Также, по их словам, проблемные участки есть по обе стороны дороги ближе к началу улицы.

