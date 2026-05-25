Жителей Рязани предупредили о массовом отключении холодной воды

С 09:00 до 16:00 25 мая холодной воды не будет на следующих улицах: 1-й проезд Гагарина, дома № 2, 3, 5, 7, 9, 12; 1-я Железнодорожная, дома № 12, 24, 26, 28, 30, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 52, 54, 56, 60, 60а; Гагарина, дома № 9, 11, 14, 14 корпус 1, 16 (детский сад № 123), 29, 34; Семашко, дома № 3 (ОКБ имени Н. А. Семашко), 3 и 3 корпус 5 (Рязанский клинический госпиталь для ветеранов войн), 3 корпус 10, 16; Спортивная, дом № 19 (Спортивная школа олимпийского резерва ЦСК); Татарская, дома № 7 корпус 1, 7 корпус 2, 7 корпус 3, 13 корпус 1, 15, 17; Чернобаевская, дома № 1а, 4, 26. Снизят подачу холодной воды на улице Дзержинского, с дома № 59 по дом № 73.