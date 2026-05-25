За выходные в Рязани полиция пресекла 16 миграционных правонарушений

В выходные дни полиция Рязанской области провела проверки и обнаружила 16 нарушений миграционного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В одном из случаев 43-летний житель Рязани фиктивно зарегистрировал иностранца в своей квартире. В связи с этим возбуждено уголовное дело.

Кроме того, в регионе составили 12 протоколов на иностранных граждан за различные нарушения: 7 за неправильный въезд и пребывание, 3 за незаконную работу и 2 за несвоевременное обращение за патентом.

Также были составлены 3 протокола на работодателей за незаконное привлечение иностранцев к работе.