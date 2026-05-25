В Спасске домашних животных бесплатно привьют от бешенства 28 и 29 мая

Спасская райветстанция собирает заявки на бесплатную вакцинацию кошек и собак против бешенства. Специалисты сами приедут по вашему адресу. Прививки сделают 28 мая в Спасске и селе Гавриловское (заявки принимаются до 12:00 28 мая), а 29 мая — в селе Кирицы.

Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

