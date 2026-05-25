В Шиловском районе бесплатно привьют овец, коз и коров от оспы и бешенства 26 и 27 мая

26 мая в 12:00 в деревне Ибредь и в 13:00 в селе Сасыкино сделают бесплатные прививки мелкому рогатому скоту (овцам и козам) против оспы. 27 мая в 8:00 в селе Сасыкино проведут вакцинацию крупного рогатого скота от бешенства.

