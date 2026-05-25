В Сасове загорелся склад оптовой базы, на тушении работают три пожарные машины

По словам очевидцев, вечером, 25 мая, примерно в половине седьмого, в Сасове вспыхнул склад местной межрайонной оптовой базы. На место прибыли сотрудники 19-й пожарно-спасательной части. Очевидцы насчитали три пожарные машины.