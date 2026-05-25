В Рязанском округе проведут обработку детских и спортивных площадок от клещей

В Рязанском округе проведут акарицидную обработку детских и спортивных площадок от клещей. Работы запланированы на 3 июня в селах Поляны и Шумашь. Обработка может быть перенесена в случае дождливой или ветреной погоды. В список объектов, подлежащих обработке, входят: кладбище и детская площадка в селе Шумашь, кладбище и парк «Поляна Веры» в селе Поляны, детская площадка на улице Терехина, Центр, детская площадка на улице Новая, а также спортивный стадион и спортивная площадка на улице Молодёжной в селе Поляны.

В Рязанском округе проведут акарицидную обработку детских и спортивных площадок от клещей. Об этом сообщили в администрации Полянского сельского поселения.

Работы запланированы на 3 июня в селах Поляны и Шумашь. Обработка может быть перенесена в случае дождливой или ветреной погоды.

В список объектов, подлежащих обработке, входят: кладбище и детская площадка в селе Шумашь, кладбище и парк «Поляна Веры» в селе Поляны, детская площадка на улице Терехина, Центр, детская площадка на улице Новая, а также спортивный стадион и спортивная площадка на улице Молодёжной в селе Поляны

Жителей просят после проведения обработки воздержаться от посещения указанных мест в течение трех дней.