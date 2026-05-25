В Рязанской области задержали водителя без прав, повторно севшего за руль пьяным

В Сараях на улице Бузулук сотрудники Госавтоинспекции задержали пьяного водителя, управлявшего автомобилем ВАЗ-2113 без водительских прав. 43-летний мужчина, ранее уже лишенный прав за аналогичное правонарушение, вновь сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Алкотестер зафиксировал уровень алкоголя в 0,982 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха. Несмотря на предыдущие штрафы в размере 45 тысяч рублей и лишение прав на полтора года, мужчина вновь нарушил закон. Полицейские отстранили его от управления транспортом и составили административный протокол по статье 12.8 ч. 3 Кодекса об административных правонарушениях. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264 ч. 1 Уголовного кодекса РФ.

В Сараях на улице Бузулук сотрудники Госавтоинспекции задержали пьяного водителя, управлявшего автомобилем ВАЗ-2113 без водительских прав. Об этом пишет ИД «Пресса».

43-летний мужчина, ранее уже лишенный прав за аналогичное правонарушение, вновь сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Алкотестер зафиксировал уровень алкоголя в 0,982 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха.

Несмотря на предыдущие штрафы в размере 45 тысяч рублей и лишение прав на полтора года, мужчина вновь нарушил закон.

Полицейские отстранили его от управления транспортом и составили административный протокол по статье 12.8 ч. 3 Кодекса об административных правонарушениях. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264 ч. 1 Уголовного кодекса РФ.