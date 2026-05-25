В Рязанской области за выходные выявили 21 пьяного водителя

В Рязанской области за прошедшие пятницу и выходные сотрудники Госавтоинспекции выявили 968 нарушений ПДД. Особое внимание инспекторы уделили нетрезвому вождению. В результате рейдов за рулем в состоянии опьянения задержали 21 водителя. Также выявили 11 случаев повторного управления транспортом в состоянии опьянения.

В Рязанской области за прошедшие пятницу и выходные сотрудники Госавтоинспекции выявили 968 нарушений ПДД. Об этом сообщили в ведомстве.

Особое внимание инспекторы уделили нетрезвому вождению. В результате рейдов за рулем в состоянии опьянения задержали 21 водителя.

Еще 5 автомобилистов отказались пройти медицинское освидетельствование. В отношении них составили административные материалы. Также выявили 11 случаев повторного управления транспортом в состоянии опьянения.

Кроме того, зафиксировали 21 нарушение со стороны водителей без прав, 13 фактов неправильной перевозки детей и 10 нарушений со стороны пешеходов.