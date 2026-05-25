В Рязанской области «Волга» сбила 10-летнего велосипедиста

ДТП произошло в 18.50 22 мая на улице Гусева в Сапожке. Ребенок на велосипеде поворачивал налево, но не успел завершить маневр. Его сбила «Волга», которой управлял 47-летний местный житель. Мальчик обращался за медпомощью в Сапожковскую районную больницу.